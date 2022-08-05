روسيا تفرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا

2022/08/05 | 23:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في وقت سابق.وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الكنديين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الروسية، سيحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.وأضاف الخارجية أنها أخذت بعين الاعتبار “درجة العداء” التي تميز […]

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