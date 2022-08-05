مقتل خمسة من قوات الأمن السودانية في درافور

2022/08/05 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد البيان بأن "قوة أمنية مشتركة تضم القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع...تعرضت لهجوم غادر من قوات متفلتة مسلحة خارجة عن القانون بمنطقة رقبة الجمل بولاية وسط دارفور".

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