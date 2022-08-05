وزير الصدر يشكر شبكة الإعلام العراقي بعد تغطياتها صلاة الجمعة الموحدة

2022/08/05 | 23:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قدم وزير الصدر مصلح محمد العراقي، اليوم الجمعة، شكره لشبكة الإعلام العراقي بعد تغطيتها صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد.

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