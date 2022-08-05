قيادي صدري: مستمرون بالاعتصام حتى تحقيق المطالب

2022/08/05 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد القيادي في التيار الصدري حازم الاعرجي، اليوم الجمعة، استمرار اعتصام التيار في المنطقة الخضراء وسط بغداد.وكتب الاعرجي في تدوينة مقتضبة طالعتها إيرث نيوز، “مستمرون بالاعتصام حتى تحقيق المطالب”.واقتحم اتباع التيار الصدري، للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع، المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وسط العاصمة بغداد، وصولًا إلى الدخول […]

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