2022/08/05 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..امطار رعدية في الانبار قادمة من الاردن

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