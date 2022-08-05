مهاجم نيجيري يعزز صفوف أربيل رسمياً

2022/08/05 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن نادي أربيل الرياضي، عن تعاقده مع المهاجم النيجيري شويبو لالي ابراهيم من أجل تمثيل فريق الكرة في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "نادي أربيل تعاقد مع المهاجم النيجيري (شويبو لالي ابراهيم) من أجل تمثيل فريق الكرة في الدوري الممتاز العراقي للموسم المقبل".

يذكر أن شويبو من مواليد 1996 وسبق أن لعب في الدوريات (النرويجي، الارميني، والسعودي).

وتجدر الاشارة الى أن نافذة الانتقالات في الدوري العراقي الممتاز ستغلق في الاول من تشرين الاول المقبل.

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