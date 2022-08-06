2022/08/06 | 00:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، الجمعة 08/05/2022: ‏كل يوم عاشوراء...

ظهرت المقالة السفير الايراني بذكرى عاشوراء: لا نسمح لاعداء الشعبين بالنيل من العلاقة الحسينية بينهما أولاً على المسلة.

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