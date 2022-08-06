رئيس الاتحاد الأسبق: دورات كأس الخليج لا تسبب أزمات مالية للبلد المضيف

2022/08/06 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس اتحاد الكرة الأسبق حسين سعيد، أن دورات كأس الخليج لا تسبب أزمات مالية للبلد المضيف.

وقال سعيد في بيان، إن “دورات كأس الخليج لا تسبب أزمة مالية للبلد المضيف، حيث ان عائدات البطولة تتجاوز 15 مليون دولار من النقل التلفزيوني والاعلانات والتسويق وهناك بطولات وصلت عائداتها إلى 35 مليون دولار مثل ما حدث في بطولة اليمن”.

وأضاف “سابقًا كان كل اتحاد منظم يبيع الحقوق لصالحه…بعد تأسيس الاتحاد الخليجي وهو ما معمول به حاليًا، يقوم الاتحاد الخليجي ببيع الحقوق ويسلم المبلغ للاتحاد المنظم للبطولة”.

وبين أن “دورة الخليج بالسعودية بلغت عائداتها 35 مليون دولار ودورة الخليج بالبحرين بلغت 21 مليون دولار ودورة الخليج باليمن بلغت العائدات 35 مليون دولار ودورة الخليج بسلطنة عمان بلغت 27 مليون دولار ودورة الخليج بابوظبي بلغت العائدات 11 مليون دولار”، مبيناً أن “المبلغ يسلم للاتحاد المنظم لتغطية نفقات البطولة”.

وتابع أن “الأموال المخصصة لاستضافة بطولة الخليج من البترودولار هي أولى أن تخصص لتوفير الماء والخدمات لمحافظة البصرة، كون اتحاد الكرة لن يحتاج إلى كل هذه المبالغ لاستضافة البطولة”.

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