شاهد صور حصرية من الجو:كربلاء ليلة السابع من محرم الحرام 1444هج

2022/08/06 | 00:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية

لمدينة كربلاء المقدسة ومنطقة بين

الحرمين الشريفين ليلة السابع من شهر

محرم الحرام 1444 هج

بعدسة /علي فتح الله

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