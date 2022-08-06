الكهرباء: استقرار كبير في منظومة الطاقة وزيادة بحجم الإنتاج

2022/08/06 | 00:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة،

تسجيلها استقرارا كبيرا في منظومة

الطاقة وزيادة بحجم الإنتاج، فيما لفت

إلى أنها تنتظر زيادة تدفقات الغاز

الإيراني لإدخال طاقات توليدية جديدة

للمنظومة.

وقال المتحدث ب

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