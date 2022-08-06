2022/08/06 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آرسنال يفتتح البريميرليج بتغلبه على مضيفه كريستال بالاس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/06 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آرسنال يفتتح البريميرليج بتغلبه على مضيفه كريستال بالاس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آرسنال يفتتح البريميرليج بتغلبه على مضيفه كريستال بالاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).