نائب من القانون يدعو التيار الى ترك تشكيل الحكومة الى الاطار

2022/08/06 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، اليوم الجمعة، التيار الصدري الى ترك الحكومة تشكل ، مبينا ان التيار يحق له الاعتراض بعد تشكيلها

وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم) "على التيار الصدري ان يترك الحكومة تشكل لتمضي بتشريع الموازنة وتحسين واقع الاقتصاد واذا فشلت حينها يمكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة".

وأضاف، ان "هناك خروقات دستورية بمسالة الاعتراضات ومطالبة التيار الصدري بانتخابات مبكرة لماذا".

واشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة لانهاء اعتصامات انصاره داخل مجلس النواب.

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