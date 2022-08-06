الحكيم: عمليات الغدر بحق الشعب الفلسطيني لن تثنيه من المطالبة بحقوقه المشروعة

2022/08/06 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، ان عمليات الغدر بحق الشعب الفلسطيني لن تثنيه من المطالبة بحقوقه المشروعةوقال في بيان تلقته (بغداد اليوم) "نشارك شعبنا الفلسطيني الأبي لا سيما حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس الحزن باستشهاد القيادي فيها الشيخ تيسير الجعبري ورفاقه الذين طالتهم يد الغدر الإسرائيلية في مدينة غزة اليوم، وفيما نحتسب الشهيد الجعبري ورفاقه شهداء عند ربهم".

واكد أن "عمليات الإغتيال الغادرة وممارسات الحصار الجائر وسياسة قضم الأراضي غير الشرعية أوهن من أن تثني شعبنا الفلسطيني الغيور عن مواصلة درب المطالبة بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".

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