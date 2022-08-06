2022/08/06 | 00:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد منازلات استعراض القوة.. تبقى المراجعة الوطنية الشاملة والحوار ضمن الأطر الدستورية هي الحل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 40ClUcAWLRQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد منازلات استعراض القوة.. تبقى المراجعة الوطنية الشاملة والحوار ضمن الأطر الدستورية هي الحل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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