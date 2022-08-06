2022/08/06 | 00:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 40ClUcAWLRQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد منازلات استعراض القوة.. تبقى المراجعة الوطنية الشاملة والحوار ضمن الأطر الدستورية هي الحل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد منازلات استعراض القوة.. تبقى المراجعة الوطنية الشاملة والحوار ضمن الأطر الدستورية هي الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).