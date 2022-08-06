بوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال استيراد الغاز بالروبل

2022/08/06 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، محادثات ثنائية في سوتشي استمرت أكثر من 4 ساعات.

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