موسكو تدعو واشنطن إلى إعادة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضيها

2022/08/06 | 00:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أنه على واشنطن إعادة أسلحتها النووية إلى أراضيها.وقال بيلوسوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - "يجب أن تعود الأسلحة …

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