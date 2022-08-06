الصين تحذر واشنطن من تكرار زيارة بيلوسي لتايوان: تسبب أزمة أكبر

2022/08/06 | 00:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صرح وزير الخارجية الصيني، وانج يى، اليوم الجمعة، بأنه يتعين على واشنطن تجنب التسبب في حدوث أزمة أكبر بعدم تكرار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لتايوان.وقال وزير الخارجية الصيني - في معرض تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع الخامس …

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