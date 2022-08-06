شاهد بالفيديو.. فاجعة حريق مستشفى مرضى كورونا تهز العراق بعد عام كامل!!

2022/08/06 | 00:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QOImzy0w-gE

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