2022/08/06 | 01:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات من حرم

الامام الحسين (ع) في ليلة السابع من

محرم.

تصوير : رضا الرسام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكاء ودموع عند قبر الحسين (ع).. لقطات حصرية من حرم سيد الشهداء في ليلة السابع من محرم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكاء ودموع عند قبر الحسين (ع).. لقطات حصرية من حرم سيد الشهداء في ليلة السابع من محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).