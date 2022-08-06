2022/08/06 | 01:08 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون الناصرية: محطة الـ“اوتو” رقم 10 تستمر بالعمل على الشبكة الوطنية وتغدي بعض مناطق ذي قار بالكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/06 | 01:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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