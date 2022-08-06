آرسنال يفتتح البريميرليج بفوز ثمين على كريستال بالاس

2022/08/06 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق فريق آرسنال فوزاً مستحقاً ومهماً على حساب نظيره كريستال بالاس، بهدفين دون رد، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل آرسنال هدف التقدم عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20، بعد ركنية استقبلها زينشينكو برأسية ثم حولها مارتينيلي برأسية أخرى في الشباك.وتصدى حارس المدفعجية رامسديل لعدة فرص خطيرة وسانحة للتسجيل، قبل أن يسجل مارك جويهي هدف ثاني للمدفعجية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85.ورفع آرسنال رصيده الى 3 نقاط في صدارة الترتيب العام مؤقتاً، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس بدون نقاط.

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