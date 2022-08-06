الإخفاقات تتولى.. عطل فني بطائرة تابعة للخطوط العراقية يتسبب في تأخير المسافرين

2022/08/06 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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تسبب عطل فني ، الجمعة، فى تأخر إقلاع طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة من أنقرة إلى بغداد، وسط توالي الإخفاقات لادارة الخطوط الجوية دون حلول.

وعانى ركاب على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، المتوجهة من أنقرة إلى بغداد والمفترض مغادرتها يوم الجمعة 2022/8/5 الساعة 8:30 مساءً إلى الساعة 6:00 صباحاً من يوم السبت 2022/8/6.

وبعد صعود الركاب، وجد طاقم الرحلة مشكلة في باب الطائرة مما أدى إلى تأخر إقلاع الطائرة، بينما عمل المصلحون على حل المشكلة لكن بدون جدوى.

وقال أحد ركاب الطائرة، خلال فترة التوقف الطويلة، "جلست فى الطائرة لمدة أربعة ساعات أثناء قيامهم بإصلاح باب الطائرة".

وأضاف، عندما دخلوا الساعة الحادية عشرة، طلب منا طاقم الطائرة مغادرة الطائرة إلى منطقة الانتظار في المطار وأعلمونا بتأجيل موعد الرحلة إلى الساعة 6:00 صباحاً.

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