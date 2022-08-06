التنسيقي: مستعدون لهدم العملية السياسية وإعادة بنائها بالشراكة مع التيار

2022/08/06 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدالاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، استعداده لهدم العملية السياسية وإعادة بنائها بشكل صحيح بالاتفاق مع التيار الصدري.

وقال عضو الاطار التنسيقي ابو ميثاق المساري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الإطار متمسك بالشراكة مع التيار الصدري التي استمرت منذ العام 2003 ولغاية اليوم".

واضاف، انه "في حال الاتفاق على هدم العملية السياسية فستكون بالشراكة بين التيار والإطار ومن ثم الاشتراك في اعادة بناءها من جديد"، مبينا ان "الإطار لن يستمع لجميع الدعوات التي تنادي بهدم وانهاء العملية السياسية برمتها بل سيكون عامل بناء وتصحيح لجميع الأخطاء السابقة الذي شهدتها العملية السياسية".

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