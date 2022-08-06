2022/08/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمال إغاثة وسط الدمار الناجم عن ضربة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في 5 آب/اغسطس 2022 © ا ف ب محمد عبد غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – الزمان – شنّت إسرائيل الجمعة ضربات جوية على غزة أوقعت أكثر من 15 قتيلا بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي التي ردّت بإطلاق عشرات الصواريخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قيادي للجهاد في ضربات إسرائيلية على غزة وسرايا القدس تقصف تل أبيب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل قيادي للجهاد في ضربات إسرائيلية على غزة وسرايا القدس تقصف تل أبيب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).