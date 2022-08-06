2022/08/06 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحرارة في بغداد تزيد على الخمسين وحالات اغماء بين المتظاهرين بغداد -عبدالحسين غزال ومراسلو الزمان تحت اشعة شمس رفعت الحرارة اكثر من خمسين درجة مئوية شارك عشرات الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، في عرض جديد للقوة، على ضوء إعلان خصومه لاسيما في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تبحث الأزمة مع الصدر وحشود الصلاة تؤكد التمسك بمطالب الاصلاح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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