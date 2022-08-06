بلاسخارت‭ ‬تبحث‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬الصدر وحشود‭ ‬الصلاة‭ ‬تؤكد‭ ‬التمسك‭ ‬بمطالب‭ ‬الاصلاح

2022/08/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرارة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬الخمسين‭ ‬وحالات‭ ‬اغماء‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ومراسلو‭ ‬الزمان‭ ‬ تحت‭ ‬اشعة‭ ‬شمس‭ ‬رفعت‭ ‬الحرارة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬شارك‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المحصنة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬جديد‭ ‬للقوة،‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬إعلان‭ ‬خصومه‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ […]

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