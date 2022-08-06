التيّار والإطار..الخلطة والعطّار

2022/08/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام تحقق‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬والإطار،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬الجلوس‭ ‬حول‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬أو‭ ‬المربّعة‭ ‬أو‭ ‬المثلّثة‭.‬أرسل‭ ‬التيار‭ ‬مطلبه‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬معلن‭ ‬متجسداً‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬واجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة،‭ ‬وجاء‭ ‬الجواب‭ ‬الفوري‭ ‬من‭ ‬اقطاب‭ ‬الإطار‭ ‬بالموافقة‭ ‬والتعاطي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬كأنهم‭ ‬كانوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬تنزل‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬السماء،‭ ‬وذهب‭ ‬بعضهم‭ ‬الى‭ ‬القول‭ […]

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