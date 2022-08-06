"جفاف تاريخي" يضرب فرنسا.. و100 بلدة من دون ماء للشرب

2022/08/06 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فرنسا، تخضع 93 منطقة من أصل 96 لقيود تخصّ استهلاك الماء بدرجات متفاوتة، بينما تمرّ 62 منطقة "بأزمة".

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