2022/08/06 | 02:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الجمعة، عن "إجراء اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلن عن "اتصالات على مدار الساعة" لاحتواء الوضع في غزة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعلن عن "اتصالات على مدار الساعة" لاحتواء الوضع في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).