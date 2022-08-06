روما يضمّ الهولندي فينالدوم إلى صفوفه

2022/08/06 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن نادي روما رسميا ضمّ الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادما من باريس سان جيرمان. وخضع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا للفحص الطبي بنجاح قبل أن ينهي صفقة الانتقال.وسيلعب فينالدوم لروما معارا لموسم واحد (2022-2023) مع خيار الشراء، وسيعوّل عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتعزيز خط وسطه بعد أن دعم خط هجومه في الأيام الماضية بالمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.وقال فينالدوم "شعور رائع حقا أن أكون لاعبا في روما، كل من تحدثت معهم أعطوني انطباعات مذهلة عن النادي وجماهيره". وأضاف "عبّر النادي بوضوح عن مدى احتياجه لي من خلال جهوده لإكمال الاتفاق وهو ما يمنحني الكثير من الثقة".وتابع: "استقبال الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل مكان كان رائعا وأعد بتقديم أقصى جهد لمساعدة الفريق في المنافسة بجميع المسابقات هذا الموسم".

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