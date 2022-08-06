بعد حديث نصرالله عن

2022/08/06 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تصعيد تهديداته الخارجية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، والتلويح بشن حرب في المنطقة، اتجه تنظيم "حزب الله" في لبنان نحو مزيد من التشدد في تعاطيه مع الداخل اللبناني، المعترض على خياراته وانعكاساتها على البلاد، واضعاً احتمالية ذهابه نحو خيار الحرب مع اسرائيل، في إطار "تكليف إلهي"، مما أثار مخاوف كبيرة لدى الرأي العام اللبناني من ربط لمصير البلد وخياراته بفكرة ونهج "ولاية الفقيه" على غرار ما حصل في إيران.

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