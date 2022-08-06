2022/08/06 | 04:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الجمعة، إن طفلة فلسطينية تدعى آلاء "قُتلت وأصيب طفل واحد، على الأقل، بجراح في قطاع غزة في تصعيد للعنف خلال الساعات الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونيسف: مقتل طفلة وإصابة طفل على الأقل في غزة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونيسف: مقتل طفلة وإصابة طفل على الأقل في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).