قادة شبكة حقاني الأفغانية يعودون للاختباء بعد مقتل الظواهري

2022/08/06 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير السابق لوكالة التجسس الأفغانية، رحمة نبيل أن العديد من قادة طالبان من شبكة حقاني غادروا كابول إلى مخابئ في جنوب غرب أفغانستان، وذلك بعد مقتل زعم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري قبل عدة أيام.

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