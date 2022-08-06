الركود الأمريكي وتباطؤ تعافي الصين يعيقان الطلب على النفط

2022/08/06 | 04:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجيدد: تنطلق اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الـ31 لمجموعة “أوبك +” برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وبمشاركة أولى للأمين العام الجديد للمنظمة الكويتي هيثم الغيص.ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماع آخر للجنة المراقبة لاتفاق خفض الإنتاج في دورته الـ43، حيث من المتوقع أن يستعرض الاجتماع أحدث بيانات ...

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