2022/08/06 | 04:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراء تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار واعتدال الأحوال الجوية متابعة ـ الصباح الجديد:قالت مجموعة “أيه جي إي بي” الألمانية لإحصاءات الصناعة، إن استهلاك الطاقة في ألمانيا هبط 3.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2022، بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار واعتدال الأحوال الجوية.وبحسب “رويترز”، أضافت المجموعة أن أكبر اقتصاد في أوروبا استهلك 203.0 ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهلاك الطاقة في ألمانيا يهبط 3.5 % خلال النصف الأول لهذه السنة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهلاك الطاقة في ألمانيا يهبط 3.5 % خلال النصف الأول لهذه السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).