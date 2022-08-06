العاهل المغربي يدعو الجزائر الى تجاوز الخلافات: الحدود لا تلغي التفاهم بيننا

2022/08/06 | 04:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد: خص ملك المغرب، محمد السادس، الجزائر بجزء مهم من خطابه الأخير، وجدد دعوته لتجاوز الخلافات التي اشتدت ووصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي ظل غياب رد رسمي جزائري حتى الآن على الدعوة، استبعد مراقبون أن يحدث الخطاب انفراجا في الأزمة بين الجارين.ودعا محمد السادس في كلمة بمناسبة عيد العرش ...

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