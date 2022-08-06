موسكو تفرض قيودا على المستثمرين الغربيين في الشركات الروسية

2022/08/06 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت روسيا المستثمرين الغربيين من بيع الأسهم التي يمتلكونها في البنوك أو شركات الطاقة حتى نهاية العام، في خطوة لمواجهة العقوبات على موسكو.

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