بعد قدوم ليفاندوفسكي.. برشلونة مضطر لبيع أحد نجومه

2022/08/06 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد جلب النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، يجد ضرورة بيع أحد نجومه وتخفيض راتب آخر للالتزام بقوانين "الليغا الإسبانية.

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