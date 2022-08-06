تايوان تتهم الصين بتنفيذ تدريبات لمحاكاة هجوم على الجزيرة

2022/08/06 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش التايواني أنّه رصد طائرات وسفنًا صينيّة "عدّة" تنشط في مضيق تايوان السبت، قائلًا إنّها تُحاكي هجوما على الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

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