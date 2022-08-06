بوليتيكو: القيادة الصينية تتجاهل محاولات أمريكية للتواصل

2022/08/06 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة بوليتيكو بأن ممثلي القيادة العسكرية الأمريكية حاولوا مرارا الاتصال بنظرائهم الصينيين وسط تصاعد التوترات حول تايوان، لكن دون جدوى، حيث امتنع الجانب الصيني عن التواصل.وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة وعلى دراية بمحاولات واشنطن التواصل مع الصين: “لم يرد القادة العسكريون الصينيون على مكالمات عدة ومحاولات التواصل […]

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