الأمم المتحدة تتحدث عن آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر تركيا

2022/08/06 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشفت شركة فيات الإيطالية عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون من بين أبرز مركباتها المخصصة لفئة الشباب ومحبي الأناقة.

وتأتي سيارة Fiat Fastback بهيكل كروس أوفر كوبيه، طوله 4 أمتار و30 سنتيمترا، يشبه بتصميمه هياكل سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، وبني هذا الهيكل على منصة مطورة عن منصات سيارات Jeep Renegade و Compass.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه السيارة ستحصل على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية، وعلى تقنيات الأوامر الصوتية للتحكم بالعديد من ميزاتها، كما ستجهز بمقاعد تتسع لـ 5 ركاب مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد.

وستحصل هذه السيارة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وتقنيات تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة في تشرين الاول المقبل، وأن تحصل نماذجها على محركات توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 130 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.3 ليتر وعزم 185 حصانا.

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