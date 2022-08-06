تايوان تتهم الصين بمحاكاة هجوم على الجزيرة

2022/08/06 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفنا صينية عدة تنشط في مضيق تايوان السبت، معتبرا أنها تحاكي هجوما على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان: “إن قوات تايبيه رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري […]

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