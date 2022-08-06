صحيفة تكشف عن الخديعة الإسرائيلية التي تعرض لها الجهاد الإسلامي

2022/08/06 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، اليوم السبت، تفاصيل الخديعة الإسرائيلية، التي تعرضت لها حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الجهاد الإسلامي، قولها: ” إن الوساطات التي قادها المصريون ومنسّق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، لم تُفضِ حتى عصر أمس إلى نتيجة؛ إذ كانت لا تزال […]

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