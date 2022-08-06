سعودي يقوم بعمل بطولي لإنقاذ طفله من حادث مروع ويلقى حتفه.. وسفارة الرياض في النمسا تُعلق

2022/08/06 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت وفاة رب أسرة سعودي وابنه البالغ من العمر 4 سنوات في النمسا نتيجة اصطدام سيارته بقطار حزنًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أعلنت فيه سفارة السعودية في فيينا تكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث المروري المروع

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