مفاجأة خاصة.. رياض محرز في منزل

2022/08/06 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق "مانشستر سيتي" الإنكليزي لكرة القدم، عن زيارة لاعبين لـ"مشجعة مخلصة" للنادي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

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