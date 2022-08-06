توضيح من الكهرباء بشأن انطفاء التيار جنوبي البلاد

2022/08/06 | 10:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن محافظات جنوبي العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن “ما تم تداوله حول إحتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة هي أنباء غير صحيحة”.

واضاف، أن “العارض فني يتمثل بانفجار بأحد قواطع الدورة ومحول التيار (C.



t) من جهة خط الخور 132KV بسبب درجات الحرارة العالية وزيادة الاحمال”.

وأشار إلى أنه “جرى عزل مكان الحادث وإعادة الخطوط والوحدات التي انفصلت الى العمل تباعاً”.

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