2022/08/06 | 10:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، السبت، نية بلاده توجيه ضربة ضد الكيان الصهيوني، مبينا ان مستوى امن الكيان المحتل بات في انحدار واضح.وقال قاآني في كلمة له، “اننا سنواصل مسيرة الصمود حتى تدمير الأعداء ولن نسهو عن مخططات المجرمين الأميركيين والصهاينة ضد إيران ولدينا برامج للرد بحزم على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاآني يتحدث عن آخر ضربة لـ”إسرائيل” قبل زوالها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاآني يتحدث عن آخر ضربة لـ”إسرائيل” قبل زوالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).