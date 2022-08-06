2022/08/06 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال متهمين اثنين حاولا بيع كلية إحدى أفراد أسرتهما في العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنّ “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخصين حاولا بيع “كلية” إحدى أفراد أسرتهما في بغداد المركز الخبري الوطني.

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