2022/08/06 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ولاية إنديانا الموافقة التشريعية النهائية يوم الجمعة على مشروع قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض وذلك بعد ستة أسابيع من قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول ولاية امريكية تعلن الموافقة على مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض المركز الخبري الوطني.

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