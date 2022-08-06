اهالي خانقين يقطعون طريقا حيويا بين ديالى وكردستان لتفاقم أزمة المياه

2022/08/06 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قطع عدد من اهالي قضاء خانقين، اليوم السبت، طريق ستراتيجي بين محافظة ديالى وإقليم كردستان بسب ازمة الجفاف.وقال احمد مولى وهو احد الاهالي، لـ( بغداد اليوم)، ان "العشرات من اهالي مقاطعة بيخاس شرقي خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) قطعوا الطريق الرئيسي بين ديالى وكردستان والمعروف باسم طريق خانقين- كلار بسبب ازمة الجفاف التي تهدد حياة الاف الاسر".واضاف ان" المقاطعة وهي تعتمد على الزراعة التي تروى من جدول مائي قادم من اقليم كردستان في تامين مياه الشرب والسقي"، مستدركا قوله "لكن كثرة التجاوزات ادى الى انحسار الحصص المائية بشكل بهدد حياة الاهالي ومصادر رزقهم ".

واكد ان "التظاهرة تاتي من اجل تنبيه الجهات ذات العلاقة لخطورة الاوضاع وتداعياتها في احتمالية خلق نزوح قسري للعوائل".

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضرراً من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الامطار في الموسم الشتوي الماضي الى جانب نفاذ مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق اخرى.

وتعاني ديالى منذ عامين من أزمة جفاف خانقة بسبب شح الأمطار وقطع الأنهر والجداول المشتركة من قبل الجانب الإيراني وقيام الجانب التركي بتقليل حصة العراق الإقليمية في نهر دجلة.

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