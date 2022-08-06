الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد لليوم السبت

2022/08/06 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة اليوم السبت، الموقف المروري للعاصمة بغداد لهذا اليوم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام باشرت دوريات ومفارز مديرية المرور العامة من صباح هذا اليوم بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية".

وأوضحت أن "حركة السير والمرور في جانب الرصافة جيدة وانسيابية عالية وبعض الكثافات في مداخل العاصمة بغداد وتشهد زخماً مرورياً في بعض المناطق التجارية (الشورجة،السنك،ساحة الطيران باتجاه تقاطع الغزالي)"، لافتةً الى أن "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية بجانب الكرخ مع وجود بعض الكثافات في مداخل بغداد وكذلك تشهد زخماً مرورياً في منطقة العلاوي ويكون الزخم المروري المسائي في ( المنصور، حي الجامعة، اليرموك) بسبب المحال التجارية والمولات".

وبينت أن "مفارز مديرية المرور متواجدة لتنظيم حركة السير والمرور على مدار اليوم".

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